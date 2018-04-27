Водитель, сбивший 14-летнего ребенка на «зебре» в Сочи, объявлен в розыск

Краснодар. 27 апреля — Новая Кубань. Сообщение в дежурную часть полиции поступило около 7 вечера.

— Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, на обозначенном пешеходном переходе сбил 14-летнюю девочку, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Водитель не оказал помощь пострадавшей и скрылся с места ДТП.

Девочка была доставлена в больницу с травмой ноги.

По факту случившегося полиция проводит проверку. Ведется розыск водителя.

Полиция Сочи обращается ко всем, кому что-либо известно о происшествии, личности водителя и его местонахождении, сообщить по телефонам: 8-8622-268-00-03 или 102.