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Водитель, сбивший 14-летнего ребенка на «зебре» в Сочи, объявлен в розыск
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Водитель, сбивший 14-летнего ребенка на «зебре» в Сочи, объявлен в розыск 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Кубанские Новости
Краснодар. 27 апреля — Новая Кубань. Сообщение в дежурную часть полиции поступило около 7 вечера.
— Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, на обозначенном пешеходном переходе сбил 14-летнюю девочку, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Водитель не оказал помощь пострадавшей и скрылся с места ДТП.
Девочка была доставлена в больницу с травмой ноги.
По факту случившегося полиция проводит проверку. Ведется розыск водителя.
Полиция Сочи обращается ко всем, кому что-либо известно о происшествии, личности водителя и его местонахождении, сообщить по телефонам: 8-8622-268-00-03 или 102.
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