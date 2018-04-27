Пензенские водители за сутки 67 раз выехали на «встречку»

В Пензе и Пензенской области инспекторы УГИБДД отчитались о результатах профилактической операции «Встречная полоса», нацененной на снижение числа ДТП с тяжкими последствиями.

«26 апреля за выезд на встречную полосу к административной ответственности удалось привлеч 67 водителей. В этом году по причине выезда на полосу встречного движения в Пензенской области было зарегистрировано 62 ДТП, в которых погибло 23 и получили ранения 107 человек», — сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Госавтоинспекция напоминает, что выезд в нарушение ПДД РФ на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев.