Госавтоинспекторы вызволили водителя из снежного плена

В эти дни в восточной части Ямала установилась снежная погода и водителям требовалась помощь. Губкинские госавтоинспекторы за эту неделю спасли пять водителей, попавших в снежный плен на автодороге Сургут — Салехард. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщили в госавтоинспекции региона. Так, один из инцидентов произошел на автодороге 24 апреля.

Госавтоинспектор Андрей Леонтьев патрулировал участок дороги и заметил грузовой автомобиль, находящийся в кювете. Рядом был водитель. Он рассказал о том, что не справился с управлением и съехал с трассы.

Убедившись, что водитель не получил травм и машина исправна автомобиль достали с помощью спецтехники. После водитель продолжил свой путь.