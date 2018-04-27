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Госавтоинспекторы вызволили водителя из снежного плена
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Госавтоинспекторы вызволили водителя из снежного плена 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В эти дни в восточной части Ямала установилась снежная погода и водителям требовалась помощь. Губкинские госавтоинспекторы за эту неделю спасли пять водителей, попавших в снежный плен на автодороге Сургут — Салехард. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщили в госавтоинспекции региона. Так, один из инцидентов произошел на автодороге 24 апреля.
Госавтоинспектор Андрей Леонтьев патрулировал участок дороги и заметил грузовой автомобиль, находящийся в кювете. Рядом был водитель. Он рассказал о том, что не справился с управлением и съехал с трассы.
Убедившись, что водитель не получил травм и машина исправна автомобиль достали с помощью спецтехники. После водитель продолжил свой путь.
Отметим, сотрудники госавтоинспекции регулярно оказывают необходимую помощь водителям на загородных автодорогах и убедительно просят всех участников движения быть бдительными и своевременно обращаться за помощью по телефонам экстренных служб, а водителям других транспортных средств не оставаться равнодушными при виде того, что участнику дорожного движения требуется помощь.
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