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Рыбы научат автопилот лучше управлять автомобилями
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Рыбы научат автопилот лучше управлять автомобилями 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
С 25 апреля по 5 мая 2018 года в Пекине проходит автомобильная выставка Beijing Motor Show. На ней мировые автоконцерны демонстрируют свои новинки, а их представители делятся видениями будущего. Вице-президент Шанхайского отделения компании Ford Asia Pacific Тревор Уортингтон (Trevor Worthington) сослался на разработки антиаварийного механизма Nissan, которые вдохновлены поведением рыб, и предположил, что в будущем машины будут действовать схожим образом:
«Если я, например, водитель автомобиля и не знаю, идет ли впереди человек или собака, другая машина имеет лучший обзор и может мне подсказать».
Директор по инновациям французской компании Valeo Гийом Деваушель (Guillaume Devauchelle) предрек похожий сценарий. По его словам, связь автомобилей не только предотвратит аварии, но и позволит автопилотам одновременно тормозить и трогаться с места. Он сравнил такие машины с цепью связанных вагонов, стартующих одновременно.
Bosch Mobility Solutions
Такую технологию планируют тестировать в Китае, где в ближайшие четыре года должна появиться сверхскоростная мобильная связь 5G. Этот тип связи, по мнению специалистов, лучше всего подходит для быстрого «общения» автомобилей.
Ранее автопилот Tesla научили самостоятельной парковке. Похожий проект также реализует Bosch на примере Mercedes-Benz.
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