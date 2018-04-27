Рыбы научат автопилот лучше управлять автомобилями

С 25 апреля по 5 мая 2018 года в Пекине проходит автомобильная выставка Beijing Motor Show. На ней мировые автоконцерны демонстрируют свои новинки, а их представители делятся видениями будущего. Вице-президент Шанхайского отделения компании Ford Asia Pacific Тревор Уортингтон (Trevor Worthington) сослался на разработки антиаварийного механизма Nissan , которые вдохновлены поведением рыб, и предположил, что в будущем машины будут действовать схожим образом:

«Если я, например, водитель автомобиля и не знаю, идет ли впереди человек или собака, другая машина имеет лучший обзор и может мне подсказать».

Директор по инновациям французской компании Valeo Гийом Деваушель (Guillaume Devauchelle) предрек похожий сценарий. По его словам, связь автомобилей не только предотвратит аварии, но и позволит автопилотам одновременно тормозить и трогаться с места. Он сравнил такие машины с цепью связанных вагонов, стартующих одновременно.

Bosch Mobility Solutions

Такую технологию планируют тестировать в Китае, где в ближайшие четыре года должна появиться сверхскоростная мобильная связь 5G. Этот тип связи, по мнению специалистов, лучше всего подходит для быстрого «общения» автомобилей.