«КамАЗ» смял иномарку на трассе под Магнитогорском 

«КамАЗ» смял автомобиль Daewoo Nexia в груду металла на 174 км автодороги «Чебаркуль — Уйское — Магнитогорск», сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.
Страшное ДТП произошло утром в пятницу, 27 апреля, на территории Верхнеуральского района. По предварительным данным, виновником трагедии стал водитель иномарки. Не справившись с управлением, автомобилист на Daewoo Nexia выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем.
«В результате аварии пассажир легкового автомобиля погиб, а его водитель с тяжёлыми травмами госпитализирован в медицинское учреждение», — отметили в ГИБДД.
Автоинспекторы продолжают устанавливать возраст участников дорожного движения и обстоятельства происшествия.
Напомним, несколькими днями ранее на трассе «Челябинск — Екатеринбург» насмерть сбили пешехода.