«КамАЗ» смял иномарку на трассе под Магнитогорском

Страшное ДТП произошло утром в пятницу, 27 апреля, на территории Верхнеуральского района. По предварительным данным, виновником трагедии стал водитель иномарки. Не справившись с управлением, автомобилист на Daewoo Nexia выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем.

«В результате аварии пассажир легкового автомобиля погиб, а его водитель с тяжёлыми травмами госпитализирован в медицинское учреждение», — отметили в ГИБДД.

Автоинспекторы продолжают устанавливать возраст участников дорожного движения и обстоятельства происшествия.

Напомним, несколькими днями ранее на трассе «Челябинск — Екатеринбург» насмерть сбили пешехода.