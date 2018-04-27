Жителя Петербурга избили и ограбили на обочине Приозерского шоссе

Трое мужчин в иномарке решили сделать неожиданную остановку, преградив путь петербуржцу прямо на дороге под Всеволожском. В итоге они его избили и ограбили. Об этом пишет 47news

Около 17:00 26 апреля в полицию Всеволожска с заявлением пришёл 58-летний житель Петербурга. Он рассказал, что ещё полчаса назад благополучно ехал по Всеволожскому району за рулём своего «Форд Фокус». После того, как мужчина остановился рядом с поворотом на посёлок Керро на Приозерском шоссе, следом на расстоянии нескольких метров притормозил еще один автомобиль. Из него вышли трое неизвестных мужчин. Один из них подошёл к водителю "Форда" и ударил его по голове. После этого злоумышленники залезли в машину потерпевшего и вытащили оттуда барсетку с деньгами, документами и двумя мобильными телефонами.

Благодаря тому, что немолодой водитель запомнил номера машины нападавших, полиция уже активно разыскивает придорожных налётчиков в Петербурге и Ленобласти.