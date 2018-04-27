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Пьяного водителя «Газели» задержали в Черкесске
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Пьяного водителя «Газели» задержали в Черкесске 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Полицейские Черкесска задержали трёх пьяных водителей за сутки, сообщили STAV.AIF.RU в республиканском МВД.
В Карачаево-Черкесии 24 апреля проходил рейд «Пьяный водитель». За сутки в столице республики сотрудники полиции задержали трёх пьяных водителей, ранее оштрафованных за это нарушение.
Жителя Преградной остановили на Октябрьской и не обнаружили у него водительских прав. На Ленина задержали местного жителя на иномарке. Самым опасным для окружающих нарушителем оказался пьяный водитель «Газели», которого остановили на Доватора. И маршрутчика, и других любителей пьяного вождения отстранили от управления автомобилями.
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