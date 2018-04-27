Пьяного водителя «Газели» задержали в Черкесске

Полицейские Черкесска задержали трёх пьяных водителей за сутки, сообщили STAV.AIF.RU в республиканском МВД

В Карачаево-Черкесии 24 апреля проходил рейд «Пьяный водитель». За сутки в столице республики сотрудники полиции задержали трёх пьяных водителей, ранее оштрафованных за это нарушение.

Жителя Преградной остановили на Октябрьской и не обнаружили у него водительских прав. На Ленина задержали местного жителя на иномарке. Самым опасным для окружающих нарушителем оказался пьяный водитель «Газели», которого остановили на Доватора. И маршрутчика, и других любителей пьяного вождения отстранили от управления автомобилями.