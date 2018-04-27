Житель Карелии сообщил о угоне, чтобы отомстить за разбитую машину

Мужчина дал прокатиться машину случайному знакомому, а тот попал в ДТП. Чтобы возместить ущерб владелец авто пошел на хитрость.

Двадцатичетырехлетний житель Питкярантского района обвиняется в заведомо ложном доносе. Об этом сообщает прокуратура Карелии.

По версии следствия, в июле 2017 года обвиняемый передал ночью право управления принадлежащим ему автомобилем ВАЗ 21130 случайному знакомому, который не справился с управлением и попал в ДТП, повредив машину. В связи с отказом водителя возместить причиненный ущерб автовладелец обратился в ОМВД России по Питкярантскому району с заявлением об угоне указанного автомобиля.

Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за ложный донос, мужчина сообщил сотруднику полиции об угоне неизвестным лицом его автомобиля, который он якобы обнаружил уже в поврежденном состоянии. По заявлению было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования мнимый потерпевший сознался в даче ложного заявления, а дело по факту угона было прекращено за отсутствием события преступления. Уголовное дело о заведомо ложном доносе направлено в Питкярантский городской суд для рассмотрения