В Петрозаводске во время аварии пострадал мотоциклист

В столице Карелии легковушка и мотоцикл не поделили дорогу, сообщает информагентство Nation News. По информации, предоставленной управлением ГИБДД , инцидент произошел на улице Зайцева. Там водитель автомобиля ВАЗ потерял контроль над управлением своим транспортным средством и протаранил мотоцикл. В ходе столкновения повреждения получил владелец мотоцикла " Хонда ". Молодого мужчину увезли в местную больницу. На место событий были вызваны спасатели. Сотрудники дорожной полиции выяснят все детали произошедшего ДТП.