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В Петрозаводске во время аварии пострадал мотоциклист
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В Петрозаводске во время аварии пострадал мотоциклист 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Главный региональный
В столице Карелии легковушка и мотоцикл не поделили дорогу, сообщает информагентство Nation News.
По информации, предоставленной управлением ГИБДД, инцидент произошел на улице Зайцева.
Там водитель автомобиля ВАЗ потерял контроль над управлением своим транспортным средством и протаранил мотоцикл.
В ходе столкновения повреждения получил владелец мотоцикла "Хонда". Молодого мужчину увезли в местную больницу. На место событий были вызваны спасатели.
Сотрудники дорожной полиции выяснят все детали произошедшего ДТП.
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