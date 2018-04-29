В Петрозаводске во время аварии пострадал мотоциклист 

В столице Карелии легковушка и мотоцикл не поделили дорогу, сообщает информагентство Nation News.
По информации, предоставленной управлением ГИБДД, инцидент произошел на улице Зайцева.
Там водитель автомобиля ВАЗ потерял контроль над управлением своим транспортным средством и протаранил мотоцикл.
В ходе столкновения повреждения получил владелец мотоцикла "Хонда". Молодого мужчину увезли в местную больницу. На место событий были вызваны спасатели.
Сотрудники дорожной полиции выяснят все детали произошедшего ДТП.