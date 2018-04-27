Власти Петрозаводска вернутся к вопросу организации платных парковок

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Молодой мотоциклист госпитализирован после ДТП в Петрозаводске. Власти Петрозаводска вернутся к вопросу организации платных парковок. Карелия возглавила рейтинг самых автомобилизованных регионов России.

Сегодня утром На улице Зайцева столкнулись мотоцикл и «Жигули», пострадал 27-летний мотоциклист. Как сообщили в ГИБДД, при выезде со второстепенной дороги 79-летний водитель «Жигулей» не предоставил мотоциклу преимущество в движении и совершил наезд. Пострадавший с травмами госпитализирован.

Депутаты горсовета проголосовали за создание рабочей группы по вопросу развития парковочного пространства Петрозаводска. В планах: выработка решений об установлении порядка создания и использования парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в том числе на платной основе, и об утверждении методики расчета размера платы за их использование.

Специалисты изучили уровень автомобилизации российских регионов по состоянию на 1 января 2018 года. Результаты исследования опубликовало аналитическое агентство «Автостат». В начале текущего года на каждую 1 000 россиян в среднем по стране приходилось всего 292 легковых автомобиля. Наиболее автомобилизованным регионом страны оказалась Карелия — в республике на каждую тысячу человек приходится 353 легковушки. За ней следуют Псковская и Калужская области.