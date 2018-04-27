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На Украине произошла авария на шахте, один горняк погиб
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На Украине произошла авария на шахте, один горняк погиб 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 27 апр — РИА Новости. Один горняк скончался и один пострадал в результате аварии на шахте «Гвардейская» в Кривом Роге Днепропетровской области, сообщила в пятницу Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщается на сайте ведомства, накануне вечером поступил вызов от диспетчера шахты «Гвардейская» в городе Кривой Рог об аварии в шахте на глубине 1340 метров, на место происшествия прибыли спасатели.
"В горных выработках горноспасатели обнаружили двух пострадавших… Один пострадавший находился в сознании, второй — в бессознательном состоянии", — говорится в сообщении.
Первого пострадавшего достали на поверхность и передали работникам скорой медицинской помощи. Второму медицинские работники оказывали первую помощь, однако он скончался.
Ночью авария была ликвидирована, добавили в ведомстве.
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