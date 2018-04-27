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Три человека пострадали в ДТП с автобусом на севере Москвы
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Три человека пострадали в ДТП с автобусом на севере Москвы 

ТАСС 37 минут назад
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Рейсовый автобус столкнулся с легковой машиной на севере Москвы, пострадали три человека. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.
"На пересечении Ангарской улицы и Коровинского шоссе произошло столкновение рейсового автобуса и легкового автомобиля. В результате аварии пострадали три человека, включая ребенка", — сказал собеседник агентства.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, водитель легкового автомобиля скрылся с места ДТП.
"Водитель седана скрылся с места ДТП с рейсовым автобусом на пересечении Коровинского шоссе и Ангарской улицы", — сказал собеседник агентства.
Ведется розыск водителя. По словам собеседника, сейчас медики осматривают пассажиров автобуса.
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