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Три новые развязки построят в 2019 году в Балашихе
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Три новые развязки построят в 2019 году в Балашихе 

360tv.ru 31 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Три новые разворотные петли с 26‐го по 30‐й километр Горьковского шоссе в Балашихе построят в 2019 году в рамках второго этапа реконструкции. Об этом губернатору Московской области доложил глава городского округа Сергей Юров в Доме правительства Подмосковья.
Проблема, которая была характерна для городского округа, наверное, на протяжении последних десятилетий — Горьковское шоссе, которое стояло круглосуточно и в область, и в Москву, была решена. Проведена реконструкция, открыто три новых эстакады. На этом мы не останавливаемся, начали второй этап реконструкции Горьковского шоссе и в 2018 — 2019 году построим три новые развязки с  26-го  километр
— Сергей Юров.
Он добавил, что на этом участке дороги также расширят проезжую часть до шести полос. Уберут три светофора и построят четыре надземных пешеходных перехода, установят шумозащитные экраны и автоматизированную систему управления дорожным движением.
Реконструкция Горьковского шоссе со строительством трех развязок началась в 2014 году. Работы завершились в ноябре 2017 года. Общая стоимость работ составила около
10-ти  миллиардов рублей.
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