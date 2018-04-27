Три новые развязки построят в 2019 году в Балашихе

Три новые разворотные петли с 26‐го по 30‐й километр Горьковского шоссе в Балашихе построят в 2019 году в рамках второго этапа реконструкции. Об этом губернатору Московской области доложил глава городского округа Сергей Юров в Доме правительства Подмосковья

Проблема, которая была характерна для городского округа, наверное, на протяжении последних десятилетий — Горьковское шоссе, которое стояло круглосуточно и в область, и в Москву, была решена. Проведена реконструкция, открыто три новых эстакады. На этом мы не останавливаемся, начали второй этап реконструкции Горьковского шоссе и в 2018 — 2019 году построим три новые развязки с 26-го километр

— Сергей Юров.

Он добавил, что на этом участке дороги также расширят проезжую часть до шести полос. Уберут три светофора и построят четыре надземных пешеходных перехода, установят шумозащитные экраны и автоматизированную систему управления дорожным движением.

Реконструкция Горьковского шоссе со строительством трех развязок началась в 2014 году. Работы завершились в ноябре 2017 года. Общая стоимость работ составила около

10-ти миллиардов рублей.