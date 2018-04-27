Авария с летальным исходом произошла в Новороссийске

В Новороссийске на улице Борисовской случилось смертельное ДТП. Водитель ВАЗ-2110 врезался в забор. Об этом сообщил сайт газеты «Кубанские новости».

По данным краевого УГИБДД, машина врезалась в тротуар и отлетела в забор. Водитель погиб на месте. Как рассказали очевидцы, перед столкновением мужчине стало плохо и он потерял сознание.

Чтобы достать погибшего из салона, понадобилась помощь спасателей. Точная причина ДТП уточняется.

Утром 27 апреля произошла авария на дороге Адлер — Красная Поляна. Два человека пострадали.