Авария с летальным исходом произошла в Новороссийске 

В Новороссийске на улице Борисовской случилось смертельное ДТП. Водитель ВАЗ-2110 врезался в забор. Об этом сообщил сайт газеты «Кубанские новости».
По данным краевого УГИБДД, машина врезалась в тротуар и отлетела в забор. Водитель погиб на месте. Как рассказали очевидцы, перед столкновением мужчине стало плохо и он потерял сознание.
Чтобы достать погибшего из салона, понадобилась помощь спасателей. Точная причина ДТП уточняется.
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