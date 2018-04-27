Объявлены обладатели премии «Автомобиль года в России» 

Накануне, 26 апреля, в Москве прошла церемония ежегодной премии «Автомобиль года в России».
Обладатели премии определялись путём голосования на сайте Autododa.ru. С января по март своё мнение о лучших автомобилях высказали более одного миллиона человек.
Звание «Новинка года» досталось спортивному хэтчбеку Kia Stinger, в прошлом году этот титул получил Hyundai Creta.
Лучшей городской машиной был назван хэчтбек Kia Picanto, звание «Автомобиль года» в малом классе получил универсал "Лада Веста SW", а в малом среднем классе — Ford Focus. Победителем в среднем классе стал Hyundai Sonata, а в бизнес-классе — седан BMW пятой серии.
Среди кроссоверов и внедорожников первенствовали Subaru XV, Skoda Kodiaq, Toyota Land Cruiser Prado и Range Rover — каждый в своей размерной категории. Лидером среди пикапов стал Mitsubishi L200.