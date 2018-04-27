Объявлены обладатели премии «Автомобиль года в России»

Накануне, 26 апреля, в Москве прошла церемония ежегодной премии «Автомобиль года в России».

Обладатели премии определялись путём голосования на сайте Autododa.ru. С января по март своё мнение о лучших автомобилях высказали более одного миллиона человек.