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«Псковпассажиравтотранс» вводит летнее расписание движения автобусов с 29 апреля
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«Псковпассажиравтотранс» вводит летнее расписание движения автобусов с 29 апреля 

Псковская губерния 16 минут назад
С 29 апреля ГППО «Псковпассажиравтотранс» вводит летнее расписание движения автобусов на садоводческие товарищества по выходным дням, а с 3 мая и по рабочим дням, сообщает пресс-служба предприятия. В «Псковпассажиравтотрансе» отметили, что 29 и 30 апреля движение автобусов на садоводческие товарищества организовано по расписаниям субботы, 2 мая — по расписаниям воскресенья. Движение автобусов на садоводческие товарищества будет полностью закрыто 1 мая. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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