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За неделю на Орловщине из-за плохих дорог произошли 8 аварий с пострадавшими
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За неделю на Орловщине из-за плохих дорог произошли 8 аварий с пострадавшими 

РИА 57 17 минут назад
Фото: РИА 57
С 20 по 26 апреля в Орловской области произошло 10 ДТП, в которых люди получили травмы. В восьми случаях установлены недостатки улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба УГИБДД России по региону. При этом обо всех фактах госавтоинспеция еще до происшествий информировала компании, отвечающие за трассы.
Сотрудники ведомства постоянно ведут мониторинг состояния улично-дорожной сети. За неделю выдано 34 предписания об устранении недостатков, возбуждено девять дел об административных правонарушениях в отношении юрлиц, в частности в прицел попало ГУП ОО «Дорожная служба». В прокуратуру направлено четыре информации.
В 2017 году было привлечено к ответственности 520 юрлиц и уполномоченных сотрудников на 23,5 млн рублей. Рост по первой категории составил 685%.
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