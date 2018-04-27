Иномарка врезалась в опору газопровода в Краснодарском крае

26 апреля в Староминском районе Краснодарского края молодой человек врезался в опору газопровода. Об этом сообщил сайт газеты «Кубанские новости».

22-летний

водитель иномарки превысил скорость и не справился с управлением. В результате автомобиль вылетел с дороги, столкнулся с опорой газопровода и опрокинулся. Выяснилось, что водительских прав у молодого человека не было.

Фото: УГИБДД по Краснодарскому краю

Виновника аварии доставили в больницу. Медики назначили ему амбулаторное лечение.

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