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Иномарка врезалась в опору газопровода в Краснодарском крае
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Иномарка врезалась в опору газопровода в Краснодарском крае 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
26 апреля в Староминском районе Краснодарского края молодой человек врезался в опору газопровода. Об этом сообщил сайт газеты «Кубанские новости».
22-летний
водитель иномарки превысил скорость и не справился с управлением. В результате автомобиль вылетел с дороги, столкнулся с опорой газопровода и опрокинулся. Выяснилось, что водительских прав у молодого человека не было.
Фото: УГИБДД по Краснодарскому краю
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