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Два автобуса поменяют свои маршруты ради пассажиров из «Снегирей» и Пашино
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Два автобуса поменяют свои маршруты ради пассажиров из «Снегирей» и Пашино 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Власти Новосибирска поменяли маршруты двух автобусов: теперь пассажирам станет легче уехать из микрорайонов Пашино и «Снегири».
«С 28 апреля на три месяца изменяются схемы движения автобусных маршрутов № 32 Ключ-Камышенское плато — улица Железнодорожная и № 46 «Фонтан „Снегири“» — площадь имени Калинина», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Автобусы № 32 теперь будут ездить на «Снегири» вместо Ключ-Камышенского плато. От прежней конечной остановки «Банк» на улице Железнодорожной они поедут к улице Писарева, с неё — по Красному проспекту, Мочищенскому шоссе и 1-му Мочищенскому шоссе. После автобусы свернут на Кедровую, с неё — на Краузе. Затем пойдут по Гребенщикова, Тюленина, Земнухова, Краузе, Рассветной и Тайгинской до новой конечной остановки «Фонтан „Снегири“». По этой же схеме автобусы будут ездить и в обратно в Железнодорожный район.
Поменяется и одна из конечных остановок автобуса № 46. Теперь он будет отправляться к площади Калинина не от остановки «Фонтан „Снегири“», а с улицы Новоуральской в Пашино. Причём пока конечной остановкой будет «Отделение связи № 13», а летом — «Северное кладбище». С Новоуральской автобусы поедут по Магистральной, Пашинскому шоссе, Тайгинской и Рассветной. Дальнейший маршрут пройдёт по Курчатова, Мясниковой, Тюленина, Гребенщикова, Краузе, Кубовой. После этого автобусы свернут на Краснояровское шоссе, потом — на 1-е Мочищенское, а дальше уже привычно поедут по Мочищенскому шоссе и Красному проспекту до площади Калинина.
Корреспондент НГС направила в пресс-центр мэрии запрос с просьбой уточнить, почему маршруты меняются именно на три месяца и есть ли вероятность, что после этого срока перевозчики продолжат ездить по обновлённым схемам.
В марте в Новосибирске также изменились маршруты автобусов № 25 и 65.
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