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После смертельного ДТП в Чусовском районе, где погибли две женщины, возбудили уголовное дело
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После смертельного ДТП в Чусовском районе, где погибли две женщины, возбудили уголовное дело 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП на трассе Кунгур-Соликамск-Горнозаводск, где погибли две женщины. На встречной полосе столкнулись Chevrolet Niva и грузовая «Газель».
Авария произошла 23 апреля. Внедорожник следовал со стороны Горнозаводска в направлении Чусового. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с автомобилем ГАЗ-2707.
— Уголовное дело возбуждено по признакам преступления «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — пояснили в краевой полиции. — Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до семи лет.
В результате ДТП две пассажирки Chevrolet погибли. Еще один пассажир внедорожника и водитель пострадали и были госпитализированы.
Водитель «Газели» сейчас разыскивает очевидцев аварии.
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