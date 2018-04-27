После смертельного ДТП в Чусовском районе, где погибли две женщины, возбудили уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП на трассе Кунгур-Соликамск-Горнозаводск, где погибли две женщины. На встречной полосе столкнулись Chevrolet Niva и грузовая «Газель».

Авария произошла 23 апреля. Внедорожник следовал со стороны Горнозаводска в направлении Чусового. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с автомобилем ГАЗ-2707.

— Уголовное дело возбуждено по признакам преступления «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — пояснили в краевой полиции. — Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до семи лет.

В результате ДТП две пассажирки Chevrolet погибли. Еще один пассажир внедорожника и водитель пострадали и были госпитализированы.

Водитель «Газели» сейчас разыскивает очевидцев аварии.