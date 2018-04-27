Почему российские автолюбители выбирают китайские автомобили

Наверное не стоит акцентировать внимание на том, что фраза «Сделано в Китае» давным-давно утратила свой былой смысл, характеризующий изделие, как некий «ширпотреб» очень низкого качества.

Автомобили, поставляемые в Россию из Китая — это не «ширпотреб», а современная качественная автотехника. Что же привлекает российских автолюбителей в китайской автомобильной продукции?

Очевидно — это цена. Думается не существует в природе человека, который хотел бы платить больше, чем это возможно. Вот и тут ситуация идентичная.

Согласно отзывов бывалых автомобилистов, которые долгое время пользовались китайскими машинами, радует их не только цена. Машины, оказывается, еще и довольно выносливы и долговечны.

Естественно, при хорошем уходе и отечественный автомобиль проходит немало.

Но пока что наши автомобилестроители только пробуют себя на поприще создания комфортного автомобиля.