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Почему российские автолюбители выбирают китайские автомобили
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Почему российские автолюбители выбирают китайские автомобили 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Наверное не стоит акцентировать внимание на том, что фраза «Сделано в Китае» давным-давно утратила свой былой смысл, характеризующий изделие, как некий «ширпотреб» очень низкого качества.
Автомобили, поставляемые в Россию из Китая — это не «ширпотреб», а современная качественная автотехника. Что же привлекает российских автолюбителей в китайской автомобильной продукции?
Очевидно — это цена. Думается не существует в природе человека, который хотел бы платить больше, чем это возможно. Вот и тут ситуация идентичная.
Согласно отзывов бывалых автомобилистов, которые долгое время пользовались китайскими машинами, радует их не только цена. Машины, оказывается, еще и довольно выносливы и долговечны.
Естественно, при хорошем уходе и отечественный автомобиль проходит немало.
Но пока что наши автомобилестроители только пробуют себя на поприще создания комфортного автомобиля.
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