В Волгограде в тройном ДТП разбился мотоциклист

В Краснооктябрьском районе после столкновения с Opel Astra попал в больницу c мужчина, управлявший мотоциклом BMW

Как сообщили РИА34 в региональной полиции, авария произошла накануне, 26 апреля, около восьми часов вечера на проспекте Ленина.

— Напротив дома № 65 «б» столкнулись «Опель Астра» и мотоцикл «БМВ», которые двигались в попутном направлении со стороны Центрального района в сторону Тракторозаводского, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. — От удара мотоцикл отбросило на двигавшуюся во встречном ему направлении автомашину « Ниссан ».

В результате аварии 33-летний мотоциклист получил серьезные травмы, пострадавшего на скорой доставили в больницу.