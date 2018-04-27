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В Волгограде в тройном ДТП разбился мотоциклист
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В Волгограде в тройном ДТП разбился мотоциклист 

ria34.ru 1 час назад
Фото: ria34.ru
В Краснооктябрьском районе после столкновения с Opel Astra попал в больницу c мужчина, управлявший мотоциклом BMW.
Как сообщили РИА34 в региональной полиции, авария произошла накануне, 26 апреля, около восьми часов вечера на проспекте Ленина.
— Напротив дома № 65 «б» столкнулись «Опель Астра» и мотоцикл «БМВ», которые двигались в попутном направлении со стороны Центрального района в сторону Тракторозаводского, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. — От удара мотоцикл отбросило на двигавшуюся во встречном ему направлении автомашину «Ниссан».
В результате аварии 33-летний мотоциклист получил серьезные травмы, пострадавшего на скорой доставили в больницу.
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