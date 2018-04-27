В Курске вычислили похитителя женской сумки

Потерпевшая забыла свою вещь в маршрутном автобусе

Как пояснили в группе по связям со СМИ УМВД России по Курской области, водитель маршрутного такси на конечной остановке обнаружил чужое имущество, но не попытался разыскать хозяйку или передать находку правоохранительным органам. Мужчина оставил себе деньги, более 5 тысяч рублей, и мобильный телефон. По его словам, он не думал, что женщина обратится в полицию. Тем не менее заявление поступило, и оперативники изучили путь потерпевшей в день пропажи сумки, отсмотрели записи с уличных камер видеонаблюдения.

Вскоре выяснилось, что к совершению кражи может быть причастен именно водитель автобуса. При обыске у мужчины обнаружили похищенный мобильный, которым он стал пользоваться сам. Мужчина признался в совершении преступления и пообещал возместить ущерб. Несмотря на это решается вопрос о возбуждении уголовного дела, злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.