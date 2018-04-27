На Спартановке в Волгограде столкнулись две маршрутки

На Спартановке в Тракторозаводском районе Волгограда сегодня, 27 апреля, столкнулись два маршрутных такси № 149 и 260.

По сведениям очевидцев, авария произошла около 14:00. Есть ли пострадавшие, достоверно пока не известно, но на месте дежурит бригада скорой помощи.

— В момент аварии в обеих маршрутках находились пассажиры, — рассказал V1.ru один из свидетелей аварии. — На место ДТП прибыла машина скорой помощи и инспекторы ГИБДД

Фотографии со столкнувшимися машинами уже появились в социальных сетях. В комментариях волгоградцы замечают, что не удивлены происшествием.

— 260-е вообще неадекватно ездят, вот и результат, — говорят горожане.