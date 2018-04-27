Ещё
На Спартановке в Волгограде столкнулись две маршрутки
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Спартановке в Волгограде столкнулись две маршрутки 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
На Спартановке в Тракторозаводском районе Волгограда сегодня, 27 апреля, столкнулись два маршрутных такси № 149 и 260.
По сведениям очевидцев, авария произошла около 14:00. Есть ли пострадавшие, достоверно пока не известно, но на месте дежурит бригада скорой помощи.
— В момент аварии в обеих маршрутках находились пассажиры, — рассказал V1.ru один из свидетелей аварии. — На место ДТП прибыла машина скорой помощи и инспекторы ГИБДД.
Фотографии со столкнувшимися машинами уже появились в социальных сетях. В комментариях волгоградцы замечают, что не удивлены происшествием.
— 260-е вообще неадекватно ездят, вот и результат, — говорят горожане.
v1.ru: последние новости
Первый тестовый матч на «Волгоград Арене»: город готовится к большому футболу На Третьей Продольной Волгограда иномарка вписалась в уличный фонарь На Спартановке светофор показал автомобилистам сразу все цвета
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео57
«Это мамина BMW»: в Казани лихач убил сотрудника ГИБДД3
Лишать прав начнут по новой статье
Названа возможная замена армейскому уазику2
МКАД парализовало после крупного ДТП12
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение