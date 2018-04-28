В аварии двух маршруток на Спартановке пострадали два человека

В Волгограде полиция озвучила обстоятельства и количество пострадавших в аварии двух маршруток, которая произошла вчера, 27 апреля, на Спартановке. По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, в больнице с травмами оказались два человека. Дорожно-транспортное происшествие произошло по вине водителя одной из маршруток.

— В 14:30 58-летний водитель «Газели» на улице Николая Отрады на перекрестке с улицей Кропоткина при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю « Ситроен », за рулем которого находился 41-летний водитель, и совершил с ним столкновение, — сообщили V1.ru в пресс-службе регионального главка. — В результате дорожно-транспортного происшествия в больнице с травмами оказалась 31-летняя женщина-пассажир «Газели» и 21-летний пассажир «Ситроен».

«Газель» перевозила пассажиров по маршруту № 149, «Ситроен» — по маршруту № 260. V1.ru вчера писал об этой аварии со слов очевидцев. На фото, предоставленных читателями, видно, что маршрутки получили существенные повреждения.