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В аварии двух маршруток на Спартановке пострадали два человека
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В аварии двух маршруток на Спартановке пострадали два человека 

v1.ru 39 минут назад
Фото: v1.ru
В Волгограде полиция озвучила обстоятельства и количество пострадавших в аварии двух маршруток, которая произошла вчера, 27 апреля, на Спартановке. По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, в больнице с травмами оказались два человека. Дорожно-транспортное происшествие произошло по вине водителя одной из маршруток.
— В 14:30 58-летний водитель «Газели» на улице Николая Отрады на перекрестке с улицей Кропоткина при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю «Ситроен», за рулем которого находился 41-летний водитель, и совершил с ним столкновение, — сообщили V1.ru в пресс-службе регионального главка. — В результате дорожно-транспортного происшествия в больнице с травмами оказалась 31-летняя женщина-пассажир «Газели» и 21-летний пассажир «Ситроен».
«Газель» перевозила пассажиров по маршруту № 149, «Ситроен» — по маршруту № 260. V1.ru вчера писал об этой аварии со слов очевидцев. На фото, предоставленных читателями, видно, что маршрутки получили существенные повреждения.
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