«Это мамина BMW»: в Казани лихач убил сотрудника ГИБДД

В Казани пьяный лихач на BMW , уходя от погони, устроил жуткое ДТП, в котором погиб сотрудник ДПС . Ранее судимый водитель в аварии почти не пострадал. Иномарка принадлежит его матери и была куплена в рассрочку. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Автомобилисту, которого ранее уже лишали прав за бегство с места ДТП, грозит до семи лет колонии.

В Казани погоня за нарушителем ПДД привела к настоящей трагедии. Неадекватный лихач на огромной скорости протаранил на перекрестке патрульный автомобиль. Два полицейских пострадали, один из них скончался от полученных травм в больнице. Сам водитель также получил повреждения.

Все произошло 27 апреля около часу ночи. На улице Восстания сотрудники ДПС заметили автомобиль BMW 520i, нарушающий ПДД. Водитель не подчинился требованиям об остановке после чего, увеличив скорость и грубо нарушая требования дорожных знаков, попытался скрыться. К погоне подключились несколько экипажей ГИБДД.

Преследование длилось около 15 минут, стритрейсер разгонялся до 140 км/ч.

«На перекрестке улиц Волгоградская и Декабристов не выбрав безопасную скорость, иномарка выехала на запрещающий сигнал светофора. В результате было совершено столкновение с патрульным автомобилем Lada Priora, который следовал во встречном направлении со включенными проблесковыми маячками, — рассказали в МВД Татарстана. — Двое полицейских и водитель БМВ были госпитализированы. Один из инспекторов ДПС от полученных травм, не приходя в сознание, скончался в 7-й городской больнице Казани. Состояние второго полицейского оценивается удовлетворительно».

Погибшему старшему лейтенанту полиции Юрию Матренину было 42 года. Он служил старшим инспектором ДПС 2-го взвода 2-го батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по Казани. У него остались жена и двое детей.

Водителем BMW оказался 31-летний житель Казани Артур Сатрутдинов, ранее дважды судимый за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. В 2013 году он получил два года колонии за торговлю наркотиками в крупном размере, в 2016-м отделался условным сроком.

В полиции также сообщили, что в 2015 году он был лишен права управления транспортным средством сроком на год. Оказалось, что мужчина тогда скрылся с места ДТП, которое, к счастью, обошлось без пострадавших.

В сети появилась видеозапись трагедии. На ней видно, что патрульная машина пыталась перекрыть пути бегства нарушителю — стражи порядка с включенной сиреной выехали на центр перекрестка и остановились на встречной полосе. Однако спустя буквально секунду водитель BMW на огромной скорости врезался в отечественную легковушку — судя по видео, нарушитель просто не успел среагировать на внезапно появившуюся преграду.

Иномарка получила повреждения только правой части кузова, что может свидетельствовать, что беглец пытался избежать столкновения. На фоне почти полностью смятой «Лады» BMW пострадала довольно незначительно и подлежит восстановлению.

«Инспекторы приняли решение о блокировке автомобиля, но из машины выйти не успели, к сожалению, — рассказал изданию «БИЗНЕС Online» начальник управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов. — Командир взвода, который был за рулем служебного автомобиля Lada Priora, получил ушиб. А старший лейтенант полиции собой остановил этого нарушителя. Сам же водитель BMW только чуть-чуть пострадал».

По факту трагедии МВД Татарстана возбудило уголовное дело по ч.4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Виновнику по данной статье грозит от двух до семи лет лишения свободы.

Судя по статье, у задержанного было выявлено состояние алкогольного или наркотического опьянения.

В пятницу в сети появилось видео первого допроса лихача. Мужчину снимает на мобильный телефон, судя по всему, кто-то из полицейских. На записи видно, что водителя с кровью на лице и в наручниках куда-то везут.

Мужчина несколько заторможенно рассказывает, что ему 31 год, он в разводе. На вопрос за кадром, чья машина, задержанный отвечает: «мамина». По его словам она работает администратором в гостинице. Отец занимается ремонтом и строительством. Машина куплена в рассрочку.

По данным местных СМИ, автомобиль был выпущен в 2014 году и к настоящему времени успел сменить четырех владельцев. Мать лихача купила автомобиль 30 сентября прошлого года. Согласно базе данных, на машине «висит» несколько неоплаченных штрафов, все за превышение скорости. Большинство из них были выписаны за езду в ночное время.