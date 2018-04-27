Подмосковная Госавтоинспекция предупредила водителей о пробках на майские праздники

В преддверии майских праздников автолюбителей в Подмосковье ожидает осложнение дорожной обстановки на ряде трасс и магистралей, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления ГИБДД по Московской области.

«По причине массового выезда и возврата жителей столицы за пределы мегаполиса и обратно 28, 29, 30 апреля, 1 и 2 мая 2018 года значительно сократится пропускная способность автомобильно-дорожной сети Московской области», — говорится в сообщении.

В связи с проведением реконструкции и особенностей проезжих частей, наиболее сложная ситуация ожидается на автодорогах: М-1 «Беларусь» (19 километр, 26-28 километры, 45 километр, 64 километр), М-4 «Дон» (21 километр, 25 километр, 35 километр, 49 километр), М-5 «Урал» (26 километр, 53 километр, 65 километр, 71 километр, 124 километр), М-7 «Волга» (25-30 километры, 89-94 километры), М-8 «Холмогоры» (29-33 километры), М-10 «Россия» (43-47 километры), а также Егорьевском, Дмитровском, Каширском и Щелковском шоссе.

Участникам дорожного движения рекомендуют выбирать альтернативные маршруты движения и оптимальные временные промежутки для поездок на личном автотранспорте, а также активно пользоваться услугами пассажирского автомобильного и железнодорожного транспорта.