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Пьяных водителей будут ловить в майские праздники в Карелии
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Пьяных водителей будут ловить в майские праздники в Карелии 

Карельские вести 58 минут назад
Фото: Карельские вести
ГИБДД проведет очередные рейды «Нетрезвый водитель».
Рейды «Нетрезвый водитель» пройдут в республике с 28 апреля по 10 мая. Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии. Сотрудники ведомства выборочно проверят водителей. В случае присутствия у автомобилиста характерных признаков предложат пройти освидетельствование на состояние опьянения.
В ГИБДД напоминают, что отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения является нарушением, и в соответствии с действующим законодательством санкции статьи предусматривают штраф и лишение прав.
Также Госавтоинспекция призывает жителей республики сообщать о нетрезвых водителях в дежурную часть полиции или с мобильного телефона на короткий номер 102.
По материалам: ptzgovorit.ru
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