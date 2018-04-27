Пьяных водителей будут ловить в майские праздники в Карелии

ГИБДД проведет очередные рейды «Нетрезвый водитель».

Рейды «Нетрезвый водитель» пройдут в республике с 28 апреля по 10 мая. Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии. Сотрудники ведомства выборочно проверят водителей. В случае присутствия у автомобилиста характерных признаков предложат пройти освидетельствование на состояние опьянения.

В ГИБДД напоминают, что отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения является нарушением, и в соответствии с действующим законодательством санкции статьи предусматривают штраф и лишение прав.

Также Госавтоинспекция призывает жителей республики сообщать о нетрезвых водителях в дежурную часть полиции или с мобильного телефона на короткий номер 102.