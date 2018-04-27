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Трое пассажиров рейсового автобуса пострадали в ДТП на севере столицы
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Трое пассажиров рейсового автобуса пострадали в ДТП на севере столицы 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Трое человек пострадали в аварии с участием рейсового автобуса на севере столицы, сообщил источник в правоохранительных органах.
"По предварительным данным, на Коровинском шоссе, дом 27 произошло столкновение рейсового автобуса и автомобиля Audi", — цитирует собеседника Агентство «Москва». Отмечается, что среди раненых — двое взрослых и один ребенок.
Водитель иномарки скрылся с места ДТП, добавил источник.
Еще одно ДТП случилось на Ленинском проспекте. Там столкнулись автомобиль Mercedes и скорая помощь. Инцидент произошел на пересечении магистрали с улицей Обручева.
В результате аварии пострадал один человек. Сотрудники ГИБДД и медики уже прибыли на место происшествия.
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