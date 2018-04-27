Трое пассажиров рейсового автобуса пострадали в ДТП на севере столицы

Трое человек пострадали в аварии с участием рейсового автобуса на севере столицы, сообщил источник в правоохранительных органах

"По предварительным данным, на Коровинском шоссе, дом 27 произошло столкновение рейсового автобуса и автомобиля Audi ", — цитирует собеседника Агентство «Москва» . Отмечается, что среди раненых — двое взрослых и один ребенок.

Водитель иномарки скрылся с места ДТП, добавил источник.

Еще одно ДТП случилось на Ленинском проспекте. Там столкнулись автомобиль Mercedes и скорая помощь. Инцидент произошел на пересечении магистрали с улицей Обручева.