Прокуратура РТ выдвинула требование СКР по делу о таране автомобиля ДПС в Казани 

Прокуратура Татарстана требует возбудить в отношении 31-летнего казанца, протаранившего автомобиль инспекторов ДПС, уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Напомним, в ночь на пятницу, 27 апреля автомобиль BMW протаранил машину инспекторов ДПС, в результате чего один сотрудник полиции скончался, второй пострадал. По предварительной версии, водитель иномарки был в состоянии опьянения. Ранее «Казанский репортер» публиковал видео допроса водителя BMW. Кроме того, мы подробно рассказывали об обстоятельствах аварии, произошедшей в районе Московского рынка.