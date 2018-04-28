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Следователи просят заключить под стражу водителя, протаранившего машину ДПС
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Следователи просят заключить под стражу водителя, протаранившего машину ДПС 

АиФ Казань 4 часа назад
Фото: АиФ Казань
Следователи ходатайствуют об аресте водителя, протаранившего автомобиль ДПС на Декабристов, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.
31-летнего Артура Сатрудинова подозревают в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). Ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В результате оба уголовных дела объединили в одно производство. 28 апреля следствия обратится в суд для избрания в отношении подозреваемого меры пресечения.
Напомним, страшная авария произошла в ночь на 27 апреля на пересечении Волгоградской и Декабристов. Сотрудники ДПС в ходе патрулирования улиц заметили водителя BMW, который нарушил ПДД. При этом требование полицейских об остановке мужчина проигнорировал, поэтому за ним началась погоня. Сотрудники ДПС подключили других полицейских. В ходе преследования водитель иномарки «умышленно столкнулся с патрульным автомобилем», который стоял на светофоре. В результате ДТП сотрудник ДПС погиб, второй получил черепно-мозговую травму. Артур Сатрудинов отделался ушибленными ранами.
В ходе допроса он сообщил, что BMW была куплена в кредит и принадлежит его матери.
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