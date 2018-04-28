Следователи просят заключить под стражу водителя, протаранившего машину ДПС

31-летнего Артура Сатрудинова подозревают в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). Ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В результате оба уголовных дела объединили в одно производство. 28 апреля следствия обратится в суд для избрания в отношении подозреваемого меры пресечения.

Напомним, страшная авария произошла в ночь на 27 апреля на пересечении Волгоградской и Декабристов. Сотрудники ДПС в ходе патрулирования улиц заметили водителя BMW , который нарушил ПДД. При этом требование полицейских об остановке мужчина проигнорировал, поэтому за ним началась погоня. Сотрудники ДПС подключили других полицейских. В ходе преследования водитель иномарки «умышленно столкнулся с патрульным автомобилем», который стоял на светофоре. В результате ДТП сотрудник ДПС погиб, второй получил черепно-мозговую травму. Артур Сатрудинов отделался ушибленными ранами.

В ходе допроса он сообщил, что BMW была куплена в кредит и принадлежит его матери.