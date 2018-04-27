Иномарка сбила велосипедиста на Ключевой

Пострадавшему назначили амбулаторное лечение.

Авария произошла 27 апреля в 08:05 в районе дома № 5 по ул. Ключевая в Петрозаводске. По информации городской Госавтоинспекции, водитель машины « Шкода Октавия» при совершении поворота направо совершил наезд на велосипедиста, который двигался по краю проезжей части.

В ДТП пострадал велосипедист, 1990 года рождения. Пострадавшему было назначено амбулаторное лечение. Проводится проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.