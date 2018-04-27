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Иномарка сбила велосипедиста на Ключевой
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Иномарка сбила велосипедиста на Ключевой 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Пострадавшему назначили амбулаторное лечение.
Авария произошла 27 апреля в 08:05 в районе дома № 5 по ул. Ключевая в Петрозаводске. По информации городской Госавтоинспекции, водитель машины «Шкода Октавия» при совершении поворота направо совершил наезд на велосипедиста, который двигался по краю проезжей части.
В ДТП пострадал велосипедист, 1990 года рождения. Пострадавшему было назначено амбулаторное лечение. Проводится проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.
По материалам: ptzgovorit.ru
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