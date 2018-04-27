Неопытный водитель вазовской «шестерки» протаранил иномарку в Володарском районе

Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

ДТП произошло около половины десятого утра 26 апреля на 350 километре автодороги Москва — Уфа. Мужчина 1983 г.р. (водительский стаж 11 месяцев), управляя автомобилем «ВАЗ-21061», при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении автомобилю « Киа Сид» и совершил с ним столкновение.

В результате происшествия пострадал сам водитель отечественного автомобиля. Он госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым переломом.