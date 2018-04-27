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Неопытный водитель вазовской «шестерки» протаранил иномарку в Володарском районе
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Неопытный водитель вазовской «шестерки» протаранил иномарку в Володарском районе 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.
ДТП произошло около половины десятого утра 26 апреля на 350 километре автодороги Москва — Уфа. Мужчина 1983 г.р. (водительский стаж 11 месяцев), управляя автомобилем «ВАЗ-21061», при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении автомобилю «Киа Сид» и совершил с ним столкновение.
В результате происшествия пострадал сам водитель отечественного автомобиля. Он госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым переломом.
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