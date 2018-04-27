В Петербурге автомобиль протаранил пешеходов

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга автомобиль въехал в группу пешеходов, пострадали три человека.
Как сообщает «Фонтанка.ру», по предварительной версии ГИБДД, LADA Priora врезалась в остановившуюся на запрещающий сигнал светофора SKODA Octavia.
От удара SKODA выехала на тротуар и сбила трёх пешеходов: двух пожилых женщин и молодого человека.
Врачи зафиксировали у них травмы сильной и средней степени тяжести.
Ранее ФАН сообщало, что в Ленинградской области в ДТП с участием грузовика погибли девять человек.