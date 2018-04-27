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В Петербурге автомобиль протаранил пешеходов
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В Петербурге автомобиль въехал в группу пешеходов 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга автомобиль въехал в группу пешеходов, пострадали три человека.
Как сообщает «Фонтанка.ру», по предварительной версии ГИБДД, LADA Priora врезалась в остановившуюся на запрещающий сигнал светофора SKODA Octavia.
От удара SKODA выехала на тротуар и сбила трёх пешеходов: двух пожилых женщин и молодого человека.
Врачи зафиксировали у них травмы сильной и средней степени тяжести.
Ранее ФАН сообщало, что в Ленинградской области в ДТП с участием грузовика погибли девять человек.
RT на русском: последние новости
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