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Priora столкнулась с легковушкой и столкнула ее на толпу людей в Петербурге
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Priora столкнулась с легковушкой и столкнула ее на толпу людей в Петербурге 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Три человека пострадали после ДТП в Санкт‐Петербурге. Lada Priora врезалась в Skoda Octavia, а результате чего второй автомобиль отлетел в пешеходный переход, где стояли люди. Об этом сообщила группа «ДТП и ЧП | Санкт‐Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».
ЧП произошло 27 апреля около 14:00 на пешеходном переходе на Бухарестской улице около станции метро «Международная»,
Очевидцы рассказали, что Skoda остановилась для поворота, а Priora врезалась в нее на большой скорости. Иномарку от удара отбросило на тротуар, где стояла толпа людей. Пострадали минимум три человека — мужчина и две пожилые женщины. У одной из них сломана нога.
Источник фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», социальная сеть «ВКонтакте»
На месте работают полицейские и машины скорой помощи. Пострадавших госпитализировали.
Утром 27 апреля на внутренней стороне МКАД перевернулся «КамАЗ». Он перевозил песок. Что именно стало причиной аварии — не сообщается. Судя по видео, грузовик потерял баланс, когда ехал на большой скорости.
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