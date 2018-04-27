Priora столкнулась с легковушкой и столкнула ее на толпу людей в Петербурге

Три человека пострадали после ДТП в Санкт‐Петербурге. Lada Priora врезалась в Skoda Octavia , а результате чего второй автомобиль отлетел в пешеходный переход, где стояли люди. Об этом сообщила группа «ДТП и ЧП | Санкт‐Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

ЧП произошло 27 апреля около 14:00 на пешеходном переходе на Бухарестской улице около станции метро «Международная»,

Очевидцы рассказали, что Skoda остановилась для поворота, а Priora врезалась в нее на большой скорости. Иномарку от удара отбросило на тротуар, где стояла толпа людей. Пострадали минимум три человека — мужчина и две пожилые женщины. У одной из них сломана нога.

Источник фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», социальная сеть «ВКонтакте»

На месте работают полицейские и машины скорой помощи. Пострадавших госпитализировали.