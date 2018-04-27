Ещё
На трассах Подмосковья оборудуют более 360 шумовых полос
Далее:
Читайте также:
Ещё

На трассах Подмосковья оборудуют более 360 шумовых полос 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Конструкции необходимы, чтобы заставить водителей снижать скорость перед въездом в населенные пункты.
364 шумовые полосы оборудуют на трассах Московской области в 2018 году. Об этом сообщил министр транспорта Подмосковья Игорь Тресков, передает «Радио 1».
Установка подобных конструкций позволяет контролировать скоростной режим.
— Так как ставить «лежачих полицейских» на скоростных трассах нельзя, мы будем оборудовать там шумовые полосы. При проезде по ним на высокой скорости, водитель слышит очень сильный стук по колесам и снижает скорость, — пояснил Игорь Тресков.
Также в этом году на дорогах Московской области планируется установить около 4,5 тысячи дорожных знаков и 600 светофоров.
Вечерняя Москва: последние новости
КамАЗ с песком опрокинулся на МКАД в районе Рублево-Успенского шоссе СК РФ возбудил уголовное дело после гибели ребенка во Владивостоке В больницах Москвы остаются 14 пострадавших во время шторма
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Валерий Доманский8
В Петербурге автомобиль протаранил пешеходов4
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео65
Лишать прав начнут по новой статье
«Это мамина BMW»: в Казани лихач убил сотрудника ГИБДД9
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение