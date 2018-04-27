На трассах Подмосковья оборудуют более 360 шумовых полос

Конструкции необходимы, чтобы заставить водителей снижать скорость перед въездом в населенные пункты.

364 шумовые полосы оборудуют на трассах Московской области в 2018 году. Об этом сообщил министр транспорта Подмосковья Игорь Тресков, передает «Радио 1».

Установка подобных конструкций позволяет контролировать скоростной режим.

— Так как ставить «лежачих полицейских» на скоростных трассах нельзя, мы будем оборудовать там шумовые полосы. При проезде по ним на высокой скорости, водитель слышит очень сильный стук по колесам и снижает скорость, — пояснил Игорь Тресков

Также в этом году на дорогах Московской области планируется установить около 4,5 тысячи дорожных знаков и 600 светофоров.