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Нарушителей ПДД на Mercedes-Benz с фальшивыми номерами серии «ВОР» привлекла к ответственности краснодарская полиция
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Нарушителей ПДД на Mercedes-Benz с фальшивыми номерами серии «ВОР» привлекла к ответственности краснодарская полиция 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 27 апреля — Новая Кубань. В ходе мониторинга сети Интернет краснодарской полицией были выявлены ряд видеороликов, на которых зафиксированы многочисленные нарушения правил дорожного движения, совершаемые водителем Mercedes-Benz.
Находившийся за рулем иномарки не соблюдал правила проезда пешеходных переходов, допускал движение по пешеходной части бульвара на ул. Красной, выезжал на полосу, предназначенную для встречного движения, в случае возникновения заторовых ситуаций и т. д.
С ним в машине находился пассажир, который снимал все происходившее на видео.
Правоохранители установили личность нарушителей и обстоятельства данных инцидентов.
Выяснилось, что машина принадлежит женщине. Её привлекут к ответственности за передачу права управления лицу, не имеющему водительского удостоверения. 18-летний житель Республики Адыгея, совершавший все вышеперечисленные маневры никогда не получал удостоверения.
Также на автомобиле были установлены поддельные государственные регистрационные знаки. Руководитель пресс-службы УМВД по г. Краснодару Артем Коноваленко пояснил, что за данное нарушение виновный ответит перед судом.
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