Нарушителей ПДД на Mercedes-Benz с фальшивыми номерами серии «ВОР» привлекла к ответственности краснодарская полиция

Краснодар. 27 апреля — Новая Кубань. В ходе мониторинга сети Интернет краснодарской полицией были выявлены ряд видеороликов, на которых зафиксированы многочисленные нарушения правил дорожного движения, совершаемые водителем Mercedes-Benz

Находившийся за рулем иномарки не соблюдал правила проезда пешеходных переходов, допускал движение по пешеходной части бульвара на ул. Красной, выезжал на полосу, предназначенную для встречного движения, в случае возникновения заторовых ситуаций и т. д.

С ним в машине находился пассажир, который снимал все происходившее на видео.

Правоохранители установили личность нарушителей и обстоятельства данных инцидентов.

Выяснилось, что машина принадлежит женщине. Её привлекут к ответственности за передачу права управления лицу, не имеющему водительского удостоверения. 18-летний житель Республики Адыгея, совершавший все вышеперечисленные маневры никогда не получал удостоверения.