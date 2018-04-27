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Второй участник перестрелки в ЖК «Бажовcкий» скончался в больнице
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Второй участник перестрелки в ЖК «Бажовcкий» скончался в больнице 

e1.ru 51 минуту назад
Фото: e1.ru
Второй участник перестрелки в ЖК «Бажовский», которого раненным увезли в больницу, скончался.
Как передаёт наш корреспондент, который находится на месте происшествия, мужчина застрелил своего оппонента, а позже пытался свести счёты с жизнью и выстрелил себе в голову. Об этом корреспонденту Е1.RU рассказал один из арендаторов офиса, расположенного по соседству с офисом, где всё произошло.
Как удалось выяснить на месте, между двумя посетителями юридической фирмы произошел конфликт. По версии полиции и следствия, в офисе произошла перестрелка, но арендаторы соседних офисов утверждают, что стрелял только один из мужчин.
В СК РФ по Свердловской области Е1.RU подтвердили, что второй участник перестрелки скончался.
«Несмотря на оказанную медицинскую помощь, указанный мужчина через некоторое время скончался в больнице, — рассказали в СК РФ по Свердловской области. — На место происшествия совместно с органами полиции выехали представители Следственного комитета, в том числе сотрудники отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в городе Екатеринбурге) Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ, оказывающие содействие в фиксировании и изъятии вещественных доказательств при помощи новейшей криминалистической техники».
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