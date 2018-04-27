Второй участник перестрелки в ЖК «Бажовcкий» скончался в больнице

Второй участник перестрелки в ЖК «Бажовский», которого раненным увезли в больницу, скончался.

Как передаёт наш корреспондент, который находится на месте происшествия, мужчина застрелил своего оппонента, а позже пытался свести счёты с жизнью и выстрелил себе в голову. Об этом корреспонденту Е1.RU рассказал один из арендаторов офиса, расположенного по соседству с офисом, где всё произошло.

Как удалось выяснить на месте, между двумя посетителями юридической фирмы произошел конфликт. По версии полиции и следствия, в офисе произошла перестрелка, но арендаторы соседних офисов утверждают, что стрелял только один из мужчин.

СК РФ по Свердловской области Е1.RU подтвердили, что второй участник перестрелки скончался.

«Несмотря на оказанную медицинскую помощь, указанный мужчина через некоторое время скончался в больнице, — рассказали в СК РФ по Свердловской области. — На место происшествия совместно с органами полиции выехали представители Следственного комитета, в том числе сотрудники отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в городе Екатеринбурге) Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ, оказывающие содействие в фиксировании и изъятии вещественных доказательств при помощи новейшей криминалистической техники».