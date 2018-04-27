Три подростка из Костомукши угнали иномарку пенсионера

Несовершеннолетние катались по городу всю ночь, а после припарковали машину на прежнее место.

В минувшее воскресенье в дежурную часть ОМВД России по Костомукше обратился 75-летний местный житель с заявлением об угоне. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Утром он пришел на место парковки своего автомобиля «Дэу». Еще издали ему показалась, что машина стоит не на своем месте. После пенсионер увидел, что машина имеет повреждения, а в салоне бардак. Одометр, прибор показывающий пройденное автомобилем расстояние, указывал на то, что за ночь машина проехала более ста километров. В ходе беседы с полицейскими потерпевший признался, что, приехав накануне вечером к дому, заглушил двигатель, но забыл ключи в замке зажигания.

Вскоре в полицию поступило заявление от еще одного местного жителя. Его машина стояла в 20 метах от транспортного средства первого заявителя. Выяснилось, что в ночное время злоумышленники вскрыли автомобиль ВАЗ-2106 и попытались завести его, соединив провода. Однако это не удалось, поскольку хозяин снял аккумулятор.

В результате сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых. Ими оказались трое несовершеннолетних жителей города, которые в своей биографии уже имели проблемы с законом.

Оказалось, что вечером подросткам захотелось покататься по ночному городу. Тогда они попробовали завести припаркованную «шестерку». Поняв, что эта машина никуда не поедет, они решили попробовать удачу с «Дэу», которая оказалась открытой. Подростки, по очереди садясь за руль, катались по Костомукшскому району. В какой-то момент они увидели, что кончается бензин. Нашли в машине наличность и на эти деньги заправили бак, после чего дальше поехали кататься. Успели они, и попасть в ДТП — въехали в сугроб, к счастью никто не пострадал, но машина получила повреждения. Ближе к утру, подростки вернули автомобиль на положенное место и разошлись по домам.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по факту угона и попытки угона. Ведется следствие.