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Мосгортранс: Водитель автомобиля спровоцировал ДТП с автобусом на севере Москвы и скрылся с места аварии
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Мосгортранс: Водитель автомобиля спровоцировал ДТП с автобусом на севере Москвы и скрылся с места аварии 

Агентство «Москва» 1 час назад
Два пассажира автобуса, в том числе ребенок, получили ушибы в результате ДТП на севере столицы, спровоцированного легковым автомобилем, водитель которого скрылся с места аварии. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«Сегодня около 13:15 на пересечении Коровинского шоссе и ул. Ангарская произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса №928 и легкового автомобиля. Водитель машины допустил столкновение с городским транспортом и после этого скрылся с места происшествия. Видеорегистраторы, установленные в автобусе, зафиксировали госномер автомобиля. В результате случившегося ДТП ушибы получили два пассажира общественного транспорта, в том числе ребенок», — сказали в пресс-службе.
В пресс-службе уточнили, что все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД.
Ранее Агентство Москва сообщало, что на Коровинском шоссе в районе д. 27 произошло столкновение рейсового автобуса и автомобиля Audi. По данным источника в правоохранительных органах, в автобусе пострадали трое пассажиров: двое взрослых и ребенок.
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