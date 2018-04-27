Мосгортранс: Водитель автомобиля спровоцировал ДТП с автобусом на севере Москвы и скрылся с места аварии

Два пассажира автобуса, в том числе ребенок, получили ушибы в результате ДТП на севере столицы, спровоцированного легковым автомобилем, водитель которого скрылся с места аварии. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«Сегодня около 13:15 на пересечении Коровинского шоссе и ул. Ангарская произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса №928 и легкового автомобиля. Водитель машины допустил столкновение с городским транспортом и после этого скрылся с места происшествия. Видеорегистраторы, установленные в автобусе, зафиксировали госномер автомобиля. В результате случившегося ДТП ушибы получили два пассажира общественного транспорта, в том числе ребенок», — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД