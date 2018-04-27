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На водителя «BMW» хотят возбудить уголовное дело
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На водителя «BMW» хотят возбудить уголовное дело 

Казанский Портал 2 часа назад
Прокуратура Татарстана требует у Следкома РТ возбудить уголовное дело в отношении 31-летнего нарушителя на «BMW». Минувшей ночью он устроил серьезную аварию на перекрестке Декабристов и Волгоградской.
Водитель нарушал правила дорожного движения и вел себя неадекватно. Инспекторы ДПС попытались его задержать, но он не подчинился. В итоге он врезался в полицейский автомобиль. 44-летний инспектор ДПС, сидевший в патрульной машине, скончался, не приходя в сознание. Еще один инспектор попал в больницу с сотрясением мозга.
Уголовное дело хотят возбудить по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
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