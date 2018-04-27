В Военной академии РХБЗ прошел День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах

Участники мероприятия особое внимание уделили вкладу в ликвидацию Чернобыльской аварии слушателей академии, курсантов Костромского Саратовского и Тамбовского военных училищ.

В Военной академии РХБЗ прошел митинг памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. 32 года минуло с того трагического памятного дня, когда разразилась Чернобыльская катастрофа.

Свой вклад в ликвидацию аварии внесли тогда слушатели академии, более 200 курсантов Костромского военного училища, а также курсанты Саратовского и Тамбовского военных училищ.

Чем дальше мы уходим от трагедии, тем острее ощущают люди, опаленные Чернобылем, масштабы и ужас горя, которое выпало на их долю, но опыт, приобретенный ими в ходе выполнения задач по ликвидации последствий аварии, в настоящее время во многом является определяющим в подготовке частей и подразделений войск РХБ защиты, особенно ориентированных на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.