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В Военной академии РХБЗ прошел День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах
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В Военной академии РХБЗ прошел День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Участники мероприятия особое внимание уделили вкладу в ликвидацию Чернобыльской аварии слушателей академии, курсантов Костромского Саратовского и Тамбовского военных училищ.
В Военной академии РХБЗ прошел митинг памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. 32 года минуло с того трагического памятного дня, когда разразилась Чернобыльская катастрофа.
Свой вклад в ликвидацию аварии внесли тогда слушатели академии, более 200 курсантов Костромского военного училища, а также курсанты Саратовского и Тамбовского военных училищ.
Чем дальше мы уходим от трагедии, тем острее ощущают люди, опаленные Чернобылем, масштабы и ужас горя, которое выпало на их долю, но опыт, приобретенный ими в ходе выполнения задач по ликвидации последствий аварии, в настоящее время во многом является определяющим в подготовке частей и подразделений войск РХБ защиты, особенно ориентированных на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.
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