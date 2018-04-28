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С Батюнинской улицы вывезли брошенный автомобиль
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С Батюнинской улицы вывезли брошенный автомобиль 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Фото: Капотнинский меридиан
С Батюнинской улицы в Печатниках вывезли брошенный автомобиль, работы прошли по обращению местного жителя на портал «Наш город». Об итогах работы отчитался и.о. главы управы района Печатники города Москвы Альберт Юмадилов.
«Указанный автомобиль с объекта перемещен владельцем», — говорится в опубликованном на портале официальном ответе за его подписью.
Портал «Наш город» был создан в Москве для эффективного взаимодействия жителей и органов исполнительной власти. Оставить сообщения можно более чем в 20 разделах. (то)
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