С Батюнинской улицы вывезли брошенный автомобиль

С Батюнинской улицы в Печатниках вывезли брошенный автомобиль, работы прошли по обращению местного жителя на портал «Наш город». Об итогах работы отчитался и.о. главы управы района Печатники города Москвы Альберт Юмадилов

«Указанный автомобиль с объекта перемещен владельцем», — говорится в опубликованном на портале официальном ответе за его подписью.

Портал «Наш город» был создан в Москве для эффективного взаимодействия жителей и органов исполнительной власти. Оставить сообщения можно более чем в 20 разделах. (то)