Ещё
Эксперты составили рейтинг безопасности российских дорог
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперты составили рейтинг безопасности российских дорог 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог» представил рейтинг безопасности российских дорог за 2017 год. В него вошли 50 регионов с населением свыше 1 млн человек.
При подготовке рейтинга учитывались следующие факторы: количество ДТП по причине неудовлетворительных дорожных условий (НДУ), число раненых и погибших в ДТП по НДУ, протяженность автодорог региона (свыше 5000 км) и размер автопарка. Города-регионы в рейтинге не учитывались.
На первом месте по безопасности вновь оказалась Томская область, в которой за год количество ДТП снизилось на треть до 298 случаев. Кроме того, в «зеленую зону» вошли Москва, Удмуртия, Тюменская, Тамбовская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Липецкая, Ивановская и Калужская области.
Почти в два раза сократилось число аварий в Москве и Тюмени. Специалисты центра отмечают прогресс Владимирской области, которая впервые попала в «зеленую зону».
«Желтая зона» отличается дорогами с недостаточной безопасность. Самым плохим регионом стала Новосибирская область, которая за год провалилась на 26 позиций и с третьего места упала на 29-е.
В регионе действует программа «Безопасные и качественные дороги», бюджет которой превышает 1 млрд рублей, но это совершенно не помогло улучшить качество дорог.
«Красная зона» отличается повышенной опасностью на дорогах. В нее вошли: Ставропольский край, Нижегородская область, Пермский край, Самарская область, Московская область, Краснодарский край, Красноярский край, Челябинская область.
За год было отремонтировано около 20% дорог Московской области, что положительно сказалось на ситуации в целом — количество аварий по НДУ снизилось на 30%. Однако в количественном выражении аварийность осталась самой высокой в рейтинге и превышает 2660 случаев.
Читайте статью на QutoЧитайте также:В России официально стартовал «вафельный» отловНезависимые АЗС: рост цен на бензин сдержит продажа алкоголяРусский лимузин Путина замечен в Москве
Quto.ru: последние новости
Названы самые автомобилизованные регионы России Названы регионы с крупнейшими рынками автомобилей с пробегом Видео: Фанаты на руках вынесли автомобиль обратно на трассу
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отменим «вафельные» штрафы
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео79
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД73
Лишать прав начнут по новой статье
Самарских автовладельцев лишат автомобилей
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение