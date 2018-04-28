Эксперты составили рейтинг безопасности российских дорог

Межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог» представил рейтинг безопасности российских дорог за 2017 год. В него вошли 50 регионов с населением свыше 1 млн человек.

При подготовке рейтинга учитывались следующие факторы: количество ДТП по причине неудовлетворительных дорожных условий (НДУ), число раненых и погибших в ДТП по НДУ, протяженность автодорог региона (свыше 5000 км) и размер автопарка. Города-регионы в рейтинге не учитывались.

На первом месте по безопасности вновь оказалась Томская область, в которой за год количество ДТП снизилось на треть до 298 случаев. Кроме того, в «зеленую зону» вошли Москва, Удмуртия, Тюменская, Тамбовская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Липецкая, Ивановская и Калужская области.

Почти в два раза сократилось число аварий в Москве и Тюмени. Специалисты центра отмечают прогресс Владимирской области, которая впервые попала в «зеленую зону».

«Желтая зона» отличается дорогами с недостаточной безопасность. Самым плохим регионом стала Новосибирская область, которая за год провалилась на 26 позиций и с третьего места упала на 29-е.

В регионе действует программа «Безопасные и качественные дороги», бюджет которой превышает 1 млрд рублей, но это совершенно не помогло улучшить качество дорог.

«Красная зона» отличается повышенной опасностью на дорогах. В нее вошли: Ставропольский край, Нижегородская область, Пермский край, Самарская область, Московская область, Краснодарский край, Красноярский край, Челябинская область.

За год было отремонтировано около 20% дорог Московской области, что положительно сказалось на ситуации в целом — количество аварий по НДУ снизилось на 30%. Однако в количественном выражении аварийность осталась самой высокой в рейтинге и превышает 2660 случаев.

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