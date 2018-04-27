Два пассажира автобуса пострадали в ДТП на севере Москвы 

На севере столицы водитель легкового автомобиля спровоцировал ДТП с автобусом и скрылся, пострадали два пассажира общественного транспорта, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУП «Мосгортранс».
По его словам, около 13:15 на пересечении Коровинского шоссе и Ангарской улицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса №928 и легкового автомобиля. Водитель машины допустил столкновение с городским транспортом и после этого скрылся с места происшествия.
«Видеорегистраторы, установленные в автобусе, зафиксировали госномер автомобиля. В результате случившегося ДТП ушибы получили два пассажира общественного транспорта, в том числе ребенок», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД.