Два пассажира автобуса пострадали в ДТП на севере Москвы

На севере столицы водитель легкового автомобиля спровоцировал ДТП с автобусом и скрылся, пострадали два пассажира общественного транспорта, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

По его словам, около 13:15 на пересечении Коровинского шоссе и Ангарской улицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса №928 и легкового автомобиля. Водитель машины допустил столкновение с городским транспортом и после этого скрылся с места происшествия.

«Видеорегистраторы, установленные в автобусе, зафиксировали госномер автомобиля. В результате случившегося ДТП ушибы получили два пассажира общественного транспорта, в том числе ребенок», — сказал собеседник агентства.