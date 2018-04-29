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Грузовик столкнулся с трамваем в центре Москвы
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Грузовик столкнулся с трамваем в центре Москвы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Водитель грузового фургона спровоцировал ДТП с трамваем в центре Москвы, пострадавших в общественном транспорте нет, сообщил РИАМО в субботу представитель ГУП «Мосгортранс».
«Около 20:20 в районе пересечения Большой Андроньевской улицы и улицы Сергия Родонежского произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового фургона и трамвая №45. По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель грузового автомобиля, который выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с трамвайным вагоном», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в городском транспорте пострадавших нет. Причины и все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники ГИБДД.
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