Грузовик столкнулся с трамваем в центре Москвы

Водитель грузового фургона спровоцировал ДТП с трамваем в центре Москвы, пострадавших в общественном транспорте нет, сообщил РИАМО в субботу представитель ГУП «Мосгортранс».

«Около 20:20 в районе пересечения Большой Андроньевской улицы и улицы Сергия Родонежского произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового фургона и трамвая №45. По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель грузового автомобиля, который выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с трамвайным вагоном», — сказал собеседник агентства.