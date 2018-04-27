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На самых аварийных участках трасс на Вологодчине установят видеокамеры
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На самых аварийных участках трасс на Вологодчине установят видеокамеры 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
109 ДТП произошло в Вологодской области в прошлом году. В авариях погибли более 130 человек.
Теме аварийности на дорогах региона посвятили заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое прошло в правительстве области под председательством первом замгубернатора Антона Кольцова. Как оказалось, в прошлом году по сравнению с 2016 годом число аварий на дорогах Вологодчины уменьшилось. Снизилось и число травмированных. А вот количество погибших выросло. Большинство трагедий произошло на федеральных трассах.
«У нас есть поручение Губернатора — провести анализ совместно с организацией Упрдор «Холмогоры» и Росавтодором и определить участки, расположенные на федеральных трассах, на которых надо расширить движение до 4 полос и установить разделительные ограждения. Также необходимо подготовить предложения по данным участкам, исходя из статистики тяжелых и смертельных ДТП. Все это нужно сделать в течение ближайшего месяца», — подчеркнул Антон Кольцов.
Также решено оснастить камерами слежения наиболее опасные участки. Видеонаблюдение, в частности, появится у деревни Царево, где в недавнем ДТП погибли семь человек. Кроме того, в опасных районах усилят патрулирование сотрудники ГИБДД.
Добавим, что самой трагической в прошлом году стала трасса Москва-Архангельск. На «М-8» на территории области произошло 16 ДТП, в которых погибли 22 человека. Жизнь ещё 9 человек оборвалась в результате аварий на трассе «А114» Вологда-Новая Ладога. 7 человек погибли на трассе «А119» Вологда-Медвежьегорск.
В 2018 году больше всего жизней унесла трасса Вологда-Новая Ладога. Наибольшее число трагедий произошло на территории Шекснинского района.
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