В Петербурге иномарка после ДТП наехала на группу пешеходов, есть раненые

В Санкт-Петербурге иномарка после столкновения совершила выезд на тротуар и сбила группу пешеходов. Одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает «Водитель Петербурга».

Инцидент произошел на Бухарестской улице в районе дома 23 около 13.55. По предварительной версии ГИБДД, около 13:55 мужчина 25-26 лет за рулем Lada Priora врезался в остановившуюся на красный свет Skoda Octavia , в котором находился мужчина 39-40 лет. От удара иномарка выехала на тротуар и сбила людей.

В результате наезда женщина 1946 года рождения госпитализирована в тяжёлом состоянии. Травмы средней степени тяжести у женщины 1941 года рождения и мужчины 1999 года рождения.

По факту ДТП проводится проверка.