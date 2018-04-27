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В Петербурге иномарка после ДТП наехала на группу пешеходов, есть раненые
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В Петербурге иномарка после ДТП наехала на группу пешеходов, есть раненые 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета Кемерова
В Санкт-Петербурге иномарка после столкновения совершила выезд на тротуар и сбила группу пешеходов. Одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает «Водитель Петербурга».
Инцидент произошел на Бухарестской улице в районе дома 23 около 13.55. По предварительной версии ГИБДД, около 13:55 мужчина 25-26 лет за рулем Lada Priora врезался в остановившуюся на красный свет Skoda Octavia, в котором находился мужчина 39-40 лет. От удара иномарка выехала на тротуар и сбила людей.
В результате наезда женщина 1946 года рождения госпитализирована в тяжёлом состоянии. Травмы средней степени тяжести у женщины 1941 года рождения и мужчины 1999 года рождения.
По факту ДТП проводится проверка.
"У одной бабушки нога переломана. На месте скорые и пожарные, ДПС опрашивает очевидцев. Как я понял, «Приора» неслась, не успела оттормозиться и ударила «Шкоду», которая стояла на поворот. «Шкоду» выкинуло на тротуар", — рассказывает Сергей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».
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