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Назван предполагаемый виновник ДТП с автобусом на севере столицы
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В Петербурге автомобиль въехал в группу пешеходов
В Петербурге автомобиль въехал в группу пешеходов

Назван предполагаемый виновник ДТП с автобусом на севере столицы 

Москва24 40 минут назад
Фото: Москва24
ДТП, в котором пострадали два пассажира автобуса, на севере столицы спровоцировал водитель легкового автомобиля, заявили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
"Сегодня около 13:15 на пересечении Коровинского шоссе и улицы Ангарская произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса № 928 и легкового автомобиля. Водитель машины допустил столкновение с городским транспортом и после этого скрылся с места происшествия", — цитирует представителей учреждения Агентство «Москва». В пресс-службе отметили, что видеорегистраторы в автобусе зафиксировали госномер автомобиля.
Уточняется, что пострадали два пассажира общественного транспорта, в том числе ребенок. Ранее сообщалось о троих пострадавших. Поступала информация о том, что предполагаемый виновник ДТП был за рулем машины марки Audi.
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