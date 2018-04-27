Назван предполагаемый виновник ДТП с автобусом на севере столицы

ДТП, в котором пострадали два пассажира автобуса, на севере столицы спровоцировал водитель легкового автомобиля, заявили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

"Сегодня около 13:15 на пересечении Коровинского шоссе и улицы Ангарская произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса № 928 и легкового автомобиля. Водитель машины допустил столкновение с городским транспортом и после этого скрылся с места происшествия", — цитирует представителей учреждения Агентство «Москва» . В пресс-службе отметили, что видеорегистраторы в автобусе зафиксировали госномер автомобиля.