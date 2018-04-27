Петербуржцы активно покупают авто

Объем реализации автомобилей в северной столице в первом квартале 2018 г. показал значительный рост в сравнении с аналогичным периодом 2017 года -прирост составил 25%.

KIA и В ТОП-3 самых продаваемых марок вошли Hyundai Lada . Большей частью это семейные бюджетные автомобили. В премиум-сегменте лидирующие позиции заняли Mercedes-Benz BMW и Land Rover

По мнению экспертов, так оживленно покупать автомобили жителей Санкт-Петербурга подталкивает опасение предстоящего повышения цен. Стоит отметить, что некоторые автопроизводители уже сделали объявление о грядущем росте цен уже в мае.