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Петербуржцы активно покупают авто
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Петербуржцы активно покупают авто 

Car.ru 33 минуты назад
Фото: Car.ru
Объем реализации автомобилей в северной столице в первом квартале 2018 г. показал значительный рост в сравнении с аналогичным периодом 2017 года -прирост составил 25%.
В ТОП-3 самых продаваемых марок вошли Hyundai, KIA и Lada. Большей частью это семейные бюджетные автомобили. В премиум-сегменте лидирующие позиции заняли Mercedes-Benz, BMW и Land Rover.
По мнению экспертов, так оживленно покупать автомобили жителей Санкт-Петербурга подталкивает опасение предстоящего повышения цен. Стоит отметить, что некоторые автопроизводители уже сделали объявление о грядущем росте цен уже в мае.
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